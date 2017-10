Pedonalizzazione del centro, i commercianti dicono no

Foto generiche di Fagnano Olona

Tutti (o quasi) contro il progetto di zona pedonale di Fagnano Olona. Il consiglio comunale aperto andato in scena ieri sera (giovedì) non ha fatto altro che radicalizzare le posizioni di chi è contro questa decisione che andrà a chiudere al traffico alcune vie del centro storico tra le quali via dei Patrioti, via della Pace, via Manzoni e altri due tratti di vie perpendicolari a via dei Patrioti. I cittadini presenti, va detto, non superavano le 30 unità.

A portare in consiglio le ragioni del no alla zona a traffico limitato sono stati i commercianti riuniti in associazione che hanno e i consiglieri comunali di opposizione. Secondo la maggioranza guidata dal sindaco Federico Simonelli, invece, il progetto è valido e – dopo un periodo di sperimentazione in primavera – dovrebbe entrare in vigore.

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabrizio Poncato, esprime la sua perplessità anche sui social: Personalmente, credo che quando in un paese si voglia attuare un progetto di questa entità , la prima cosa da fare è confrontarsi con i cittadini e gli esercenti, il dialogo è la base, il punto di partenza. L’informazione e il confronto antecedenti al progetto sono venuti a mancare. Sicuramente, seppur in ritardo, sarebbe utile poter avere un riscontro da parte del sig. Sindaco. Federico, si dice “meglio tardi che mai “…».

È stata avviata anche una raccolta firme contro questa scelta che ha già raccolto più di cento adesioni da parte dei cittadini fagnanesi.