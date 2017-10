Pedone investito in via Cantonale, è grave

La Polizia cantonale comunica che questo pomeriggio verso le 16.35 a Magadino in via Cantonale è avvenuto l’investimento di un pedone.

Un automobilista 35enne, a bordo di una BMW con targhe confederate, ha urtato un 87enne cittadino svizzero domiciliato nella regione che si apprestava ad attraversare la carreggiata da sinistra verso destra. L’urto ha scaraventato l’anziano a terra procurandogli delle ferite gravi.

La sua vita, a detta dei sanitari, è in pericolo. Sul posto per le operazioni di soccorso oltre alla Polizia cantonale, la Polizia Intercomunale del Piano, gli equipaggi del Salva di Locarno e quello della Rega di Magadino che ha elitrasportato l’uomo all’ospedale. Per consentire i rilievi del caso, la strada cantonale è stata chiusa per diverso tempo causando diversi inconvenienti alla circolazione.

Foto di repertorio