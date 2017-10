Pellicini alla festa di Cassis

Le foto di Italia Mondo

Il primo novembre Ignazio Cassis assumerà l’incarico agli Affari Esteri del Governo Elvetico. Domenica i comuni ticinesi di Sessa e di Monteggio hanno organizzato una festa in onore del neo Consigliere Federale Svizzero. A questa ha preso parte anche il sindaco di Luino Andrea Pellicini.

«E’ stata una festa popolare bellissima, – ha commentato Andrea Pellicini – che ha messo in luce in primo luogo la profonda identità della Regione del Malcantone, con costumi e canti tradizionali. Ho quindi avuto modo di conoscere Cassis, apprezzandone lo stile e i modi garbati, ma soprattutto la capacità di parlare il linguaggio semplice della gente. Si è detto onorato della presenza del Sindaco di Luino, in quanto la nostra città è parte fondamentale della storia della sua famiglia. Suo padre, infatti, è nato e cresciuto a Luino, anzi, a Longhirolo”.

Alla cerimonia erano presenti molti Sindaci del Malcantone e Cassis si è addirittura commosso di fronte a loro. “Ho avuto l’impressione di trovarmi innanzi ad un uomo vero, prima che ad un importante politico. -continua Pellicini – La Svizzera può insegnarci molto: la gente è sinceramente innamorata del proprio paese, della propria regione e ha, al contempo, un forte sentimento nazionale”.