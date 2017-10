Pellicini: “Le parole di Giorgia Meloni sul referendum lombardo sono sbagliate”

Andrea Pellicini confermato sindaco di Luino

«Le parole di Giorgia Meloni sul Referendum sono sbagliate e inopportune. Come Sindaco di un comune lombardo, ma anche come dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, me ne dissocio».

A parlare è il sindaco di Luino Andrea Pellicini, compagno di partito – Fratelli d’Italia – di Giorgia Meloni, che oggi ha descritto come “propaganda” il referendum sull’autonomia della Lombardia che si terrà il prossimo 22 ottobre.

«Il quesito del Referendum pone l’autonomia lombarda nel quadro dell’unita’ nazionale e questo certifica la positiva evoluzione della stessa Lega, che rinuncia alla battaglia indipendentista. Cio’ premesso, attaccare il Referendum significa attaccare il sacrosanto diritto della Lombardia a godere di maggior autonomia. Vogliamo essere cittadini lombardi e italiani piu’ forti e competitivi. Votiamo “si'” in modo convinto», ha concluso il primo cittadino di Luino.