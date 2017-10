Pellicini: “Sconcertante l’assenza dei sindaci all’inaugurazione di Comunità Montana”

Nella nuova sede della Comunità Montana

«Trovo sconcertante la decisione del gruppo dei Sindaci che non parteciperà all’inaugurazione della nuova sede della Comunità Montana Valli del Verbano in Luino».

Lo afferma Andrea Pellicini, sindaco di Luino, che risponde così all’annuncio dei sindaci di minoranza nell’Ente montano di voler disertare l’inaugurazione in programma per le 11 di domani, sabato 14 ottobre.

«Considero questa scelta non soltanto grave dal punto di vista istituzionale, ma anche irrispettosa del Comune di Luino che, del tutto gratuitamente, ha messo a disposizione il proprio immobile di Voldomino in favore dei 32 Comuni dell’Ente Montano. Critiche legittime al sistema di raccolta dei rifiuti o al protocollo sui migranti non possono giustificare la decisione di non presenziare a una cerimonia istituzionale che ha lo scopo di unire e non di dividere il territorio. Mi auguro pertanto che questo gesto, assolutamente sbagliato, possa rientrare», conclude Pellicini.