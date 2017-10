Penne storiche, le Kaweco in Galleria Boragno

Foto varie

I prodotti del negozio penne Stylo tornano protagonisti alla Galleria Boragno, che nel weekend del 21 e 22 ottobre ospiterà una grande mostra di penne e accessori da collezione. Ma non solo: negli spazi di via Milano 4 proseguirà anche il ciclo di conferenze su salute e benessere organizzato da Davide Nicastri.

Di seguito il dettaglio degli eventi in programma:

- sabato 21 e domenica 22 ottobre, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, si replica alla Galleria Boragno l’esposizione di penne da collezione “Kaweco & C.” organizzata dal negozio Stylo: la grande protagonista sarà l’antica casa tedesca Kaweco, che presenterà la sua collezione privata di penne stilografiche, portamine e sfere realizzate dal 1920 al dopoguerra. Inoltre saranno esposti penne e accessori appartenenti ad altri collezionisti, alcune delle quali disponibili anche per la vendita.

Anche in questa edizione, inoltre, saranno presenti esperti valutatori e riparatori, a disposizione per esaminare le penne stilografiche di proprietà dei visitatori.

L’esposizione sarà visitabile sabato e domenica negli orari di apertura del negozio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

- martedì 17 e martedì 24 ottobre alle 20.45 due nuovi appuntamenti alla Galleria Boragno con il ciclo di Conferenze organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico: gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

Martedì 17 ottobre il quarto appuntamento del ciclo: il professor Gianni Vacchelli, docente, relatore, autore, uno dei massimi esperti del pensiero di Dante e Raimon Pannikar, tratterà il tema “La società odierna”.

L’incontro successivo si terrà martedì 24 ottobre e vedrà come protagonista il dottor Antonio Roberto Bianchi, medico specializzato in Medicina preventiva e del lavoro, Direttore di Casasalute a Cremona e tra i principali esperti in Italia di “Terapie naturali”, che sarà appunto il tema della serata. Per consulenze personali con il dottor Bianchi è possibile contattare il numero 347-0835689.

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro, mentre l’abbonamento all’intero ciclo di incontri è in vendita a 30 euro. La partecipazione può essere prenotata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

I successivi appuntamenti sono in calendario il 1° novembre (“Conoscere l’omeopatia”), 8 novembre (“Tutta un’altra educazione”) e 15 novembre (“Donne in salute”).

Il ciclo di conferenze è realizzato con la collaborazione di Vitaldent (piazza San Giovanni 2, Busto Arsizio).