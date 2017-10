Pentole contro le sbarre, proteste ai Miogni

Una protesta “rumorosa” quella dei detenuti al Carcere Miogni di Varese. Nella serata di sabato 7 ottobre sono tanti i varesini che hanno sentito rumori provenire dalla casa circondariale di via Felicita Morandi. Pentole sbattute contro le sbarre per protestare contro la carenza di igiene e la mancanza di prodotti igienici per la pulizia. Il rumore provocato dai carcerati si è sentito in tutto il quartiere.

Video inviato da un lettore