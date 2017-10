Per il 25esimo della strage di Capaci a Varese lo spettacolo di Dario Leone “Bum ha i piedi bruciati”

Foto varie

Il prossimo 19 ottobre al Teatro Nuovo per ricordare il venticinquesimo anniversario della strage di Capaci, ANPI, ARCI, CGIL, Filmstudio 90 e Libera della Provincia di Varese propongono al pubblico il commovente, ma anche avvincente, spettacolo di Dario Leone “Bum ha i piedi bruciati”.

La presentazione

“Bum ha i piedi bruciati” è uno spettacolo teatrale che narra, dal punto di vista intimo e umano, la vita di Giovanni Falcone e la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia. Lui era una persona allegra, ironica, innamorata della Vita e della Libertà. E noi la sua storia la raccontiamo partendo da qui. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi, e patrocinato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone di Palermo, presieduta da Maria Falcone. E’ liberamente tratto dal romanzo per bambini “Per questo mi chiamo Giovanni”, di L. Garlando. Partendo da quell’impianto narrativo, attraverso un lungo studio di scritti, interventi, articoli di Giovanni Falcone, si approfondiscono diversi aspetti, tecnici e aneddotici, della storia del Magistrato e della rivoluzione da lui attuata nel combattere la Mafia. Questa costruzione dello spettacolo lo rende adatto ad un pubblico di tutte le età: è fruibile dai più giovani, che conosceranno una delle pagine più importanti della nostra Storia recente; e dai meno giovani, che si troveranno a scoprire nuovi particolari, prima sconosciuti, di questa storia.

L’iniziativa non vuole essere una semplice commemorazione, ma vuole coinvolgere il pubblico nella narrazione di una vicenda che ha profondamente coinvolto il nostro Paese sollevando e ricordando temi che sono ancora oggi, più che mai, di strettissima attualità.

La lotta alle mafie come strumento di crescita di un’economia legale, che garantisca più lavoro e più diritti, come strumento di rilancio della cultura del vivere insieme, e come continuazione ideale della lotta della Resistenza, oggi più che mai deve essere terreno comune di tutta la società civile come impegno quotidiano e di crescita democratica.

Per prenotazioni e acquisto biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria online su Vivaticket oppure richiedere il biglietto presso la sede di Arci Varese in via Monte Golico 14 a Varese, dalle 15 alle 19 ogni giorno o, ancora, presso CGIL Varese o nelle sedi delle associazioni organizzatrici.