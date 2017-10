Per la Varesina un punto da Seregno

(Foto Facebook – Seregno Calcio)

Termina senza reti – e senza grandi emozioni – la sfida in serale al “Ferruccio” tra Seregno e Varesina.

Dopo un primo tempo avaro di occasioni, nella ripresa i padroni di casa rimangono in 10 uomini al 22’ per l’espulsione di Acquistapace, ma la Varesina non riesce a fare breccia nella difesa avversaria.

Un punto a testa quindi per due formazioni che avevano bisogno di muovere la classifica per staccarsi dalle zone basse e pericolose.

Nell’altra sfida della serata la Pro Sesto ha espugnato il campo del Pavia 2-0.

QUI TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA