Perché continuano a “dimenticare” la carta fuori da casa mia?

Carta \"dimenticata\" in via Martiri di San Martino

Egregio direttore,

Le racconto l’ennesima beffa a noi abitanti di via Martiri di San Martino, nel comune di Montegrino Valtravaglia: per la seconda volta consecutiva siamo stati ignorati dal servizio raccolta carta.

Se calcoliamo che passa ogni due settimane, significa un mese senza servizio (e senza alcun avviso). Ho telefonato più volte al numero verde indicato sul foglietto della comunità Montana ma, pur essendo negli orari indicati per il servizio, suona infinitamente a vuoto…. Troppo lavoro anche per rispondere? Vergogna!

Nella foto che invio, solo un piccolo campionario!

Franco Rabbiosi