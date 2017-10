“Perchè la Fondazione Comi è ancora commissariata?”

fondazione comi luino

Dopo 4 anni, la Fondazione Comi è ancora commissariata. Perché? È la domanda che Alessandro Alfieri, consigliere regionale del PD, ha posto in un’interrogazione in Regione nel luglio scorso senza avere ancora risposta: «Nel novembre del 2012 – ricorda Alfieri – l’allora Asl di Varese ha disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione nominando un commissario straordinario. L’incarico è stato poi rinnovato nel maggio del 2013 attribuendo l’indennità mensile onnicomprensiva di 4.550 euro lordi». L’ente quindi risulta tuttora amministrato dallo stesso commissario straordinario, responsabile della struttura e suo legale rappresentante. «Tutto questo a fronte del fatto che la durata del consiglio di amministrazione, da statuto dello stesso ente, è fissata in quattro anni».

La Fondazione Comi è un presidio polivalente che dispone di servizi residenziali (140 posti letto accreditati e a contratto nella Residenza Sanitaria Assistenziale e 31 posti letto accreditati e a contratto nel nucleo Alzheimer), semiresidenziali (Centro Diurno Integrato 10 posti accreditati e a contratto) e reparto solventi (13 posti autorizzati).

Alfieri torna a sollecitare una risposta per sapere anche «quale sia stato l’andamento economico patrimoniale dell’Ente durante il periodo di commissariamento. Altri fatti recentemente accaduti dimostrano come sia necessario tenere i fari ben accesi sulle strutture socio-sanitarie del territorio».