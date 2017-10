Perchè votare sì al Referendum. Giorgio Gori lo spiega in biblioteca

Referendum, perché sì? Con questa semplice domanda il Pd di Castellanza vuole porre l’attenzione sul quesito del voto che si terrà il 22 ottobre in Lombardia e in Veneto. Per questo dà appuntamento ai cittadini castellanzesi per venerdì 6 ottobre nella sala conferenze della bilbioteca civica di piazza Soldini.

«Riteniamo utile un incontro per far capire ai cittadini quale saranno le conseguenze dirette di questo voto, alla luce della dilagante disinformazione che serpeggia tra le persone: per fare un esempio, in molti credono che questo voto sia identico a quello che si è appena svolto in Catalogna. Due situazione queste, in realtà, diametralmente opposte».

Siederanno al tavolo dei relatori Samuele Astuti, Segretario provinciale PD Varese, Davide Galimberti, Sindaco di Varese e Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e probabile candidato alla presidenza della Regione nel 2018. Modera la serata Alberto Dell’Acqua, Segretario della sezione di Castellanza. Insieme illustreranno quello che sarà il Referendum e quali potrebbero essere gli effettivi esiti di questa votazione, consci che questo evento sarà solo il prologo della competizione a livello elettorale con Maroni e la Lega Nord.