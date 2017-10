Perde il controllo dell’auto e finisce contro il lampione

via Morosini

Incidente, senza gravi ripercussioni, ieri sera a Cocquio Trevisago. Per cause al vaglio degli inquirenti, ieri sera, sabato 7 ottobre attorno alle 23, una vettura con a bordo due donne di 23 e 32 anni, ha finito la sua corsa contro un palo della luce in via Europa

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa. Hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti. Le due donne sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Cittiglio