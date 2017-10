Perdita in Miola: una giornata con traffico in tilt e serata senz\'acqua

E’ durata poco meno di 24 ore l’emergenza creata in città da una maxi perdita idrica tra via Miola e via Parini. L’allarme è scattato mercoledì notte alle 3 quando alcuni residenti hanno notato un fiotto d’acqua uscire dal centro dell’incrocio.

Si è mobilitata subito la reperibilità di Saronno Servizi, ex municipalizzata che si occupa della gestione dell’acquedotto, che ha iniziato a cercare la perdita.

Nel frattempo alle 8 la polizia locale che dovuto chiudere il tratto centrale di via Miola e via Parini con una conseguente paralisi del traffico che è diventato ancora più intenso nel tardo pomeriggio. Malgrado l’intervento della squadra di Saronno Servizi infatti la perdita continuava copiosa, neanche la riduzione della portata del pozzo di via Parini, intorno a mezzogiorno, ha ridotto la fuoriuscita di acqua. Così si è deciso di realizzare un intervento notturno. A partire dalle 22,40 progressivamente sono stati “spenti” i pozzi saronnesi. Al quarto (a Saronno sono sei) dalla conduttura danneggiata ha smesso di uscire acqua. Questo ha dato modo agli operai di chiudere, con gomma ed acciaio, la perdita che aveva un diametro inferiore di 15 centimetri. Alle 23 ,20 sono stati riattivati i pozzi e nel giro di un paio d’ore è stato chiuso lo scavo.