Territorio e paesaggio, uno scambio di idee con i cittadini

Vedano Olona varie

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona organizza due incontri con i cittadini nell’ambito del processo di avvio del nuovo strumento di governo del territorio.

“Sarà un percorso articolato e di lunga durata – spiegano gli amministratori di Vedano Viva – L’avvio del procedimento già attivato nei mesi scorsi, vuole portare l’attenzione dei cittadini sulle tematiche urbanistiche grazie a contributi di professionisti. Per il mese di ottobre ci saranno due incontri in villa Aliverti, riconosciuti per le tematiche dall’ordine degli architetti di Varese: saranno dialoghi per tutti, momenti di scambio in modalità discorsiva”.

Il primo incontro è in programma giovedì 5 ottobre alle 18, sul tema “Pianificazione oggi: rigenerazione e riuso”. Con Paolo Favole si analizzerà la situazione demografica e residenziale in Italia e si affronterà il tema della pianificazione del costruito nel PGT per dare spunti e suggerimenti

Giovedì 12 ottobre, sempre alle 18 il tema sarà quello dei nuovi spazi pubblici, pensati in un’ottica di migliore qualità della vita negli spazi urbani. “Green city: verde e spazi aperti nella progettazione della città pubblica” è il titolo dell’incontro con Alessandro Oliveri: si parlerà di ambiente e paesaggio, città pubblica, sostenibilità e resilienza, per discutere della rilevanza del progetto degli spazi aperti all’interno del PGT.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questi due momenti che, come dice il titolo dell’iniziativa, voglio essere anche uno scambio di idee e di pensieri sul territorio e il paesaggio.

QUI la locandina dell’iniziativa