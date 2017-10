Piano Sosta, ecco i primi numeri

Strisce blu e parcheggi per i pendolari

Sono 213 i pass pendolari acquistati a Varese, mentre 226 sono i pass per gli utenti frequenti. I dati li ha forniti l’assessore Cristina Buzzetti, nella commissione bilancio a Palazzo Estense. I nuovi strumenti a disposizione di chi lavora, dunque, hanno raggiunto finora quasi 450 persone. Tanti o pochi? E’ presto per fare una valutazione, ma intanto Avt, la società che ha elaborato il piano “Varese si muove” potrà ragionare su queste prime rilevazioni. I più contenti sembrano essere i residenti, che hanno già ritirato 1.080 pass, mentre ve ne sono 80 per i domiciliati. Sono 72 i pass rosa ritirati dalle donne incinte o neomamme.

Forse ci si aspetta ancora di incrementare gli abbonamenti per i parcheggi, dato che riguardano una utenza che si allarga a tutta la provincia di Varese, ma intanto l’assessore ha anche fornito le spese per attuare il piano, rispondendo a una interrogazione di Luca Boldetti, con un investimento totale di circa 300mila euro.

Il costo maggiore è stato quella dei parcometri, 60 di nuova generazione, con 256mila euro investiti. L’attivazione del Park & Bus è costato 25mila euro, ma proprio questa, che è forse l’innovazione più interessante dal punto di vista della mobilità dolce e dell’ecologia, rimane comunque una sperimentazione, prevista fino al 31 dicembre. Secondo le opposizioni andrà valutata con attenzione la sostenibilità per le casse comunali del reintegro economico che andrà fornito all’azienda dei bus, per la maggioranza è comunque prematuro oggi fare valutazioni e trarre conclusioni.

Ma quanto ha previsto di incassare il Comune di Varese? Una bella somma, a sentire l’assessore Buzzetti, tra 3,5 e 3,9 milioni di euro. Ma la cifra era stata calcolata su 6 mesi del 2017, mentre in realtà il piano è partito a settembre.