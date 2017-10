Piante aliene: mezzo milione di euro per sradicarle

Foto varie

Specie vegetali invasive: dalla Regione arrivano 465.000 euro per l’eradicazione.

La giunta lombarda ha approvato lo stanziamento in favore degli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, per estirpare le 23 specie diverse di piante individuate dall’Unione Europee come invasive e dannose, in quanto alterano gli habitat naturali sostituendosi alle specie tipiche del nostro territorio.

Per evitare che ulteriori piante non autoctone crescano nella nostra regione, la Lombardia sta predisponendo una Strategia di azione complessiva nell’ambito del progetto IPGESTIRE2020.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 465.000 euro, di cui 450.000 destinati alla realizzazione degli interventi e 15.000 per attività di comunicazione e sensibilizzazione sul tema delle specie invasive al fine di rendere consapevole l’opinione pubblica sulla necessità di contrastare le specie aliene e di adottare comportamenti che non rischino di favorirle.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il contributo in capitale a fondo perduto, verrà erogato nella misura massima del 100 per cento trattandosi di interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al miglioramento e alla conservazione della biodiversità.

L’importo massimo finanziabile per la realizzazione degli interventi per ciascun beneficiario è pari a 50.000 euro, da utilizzare per interventi di contenimento/eradicazione delle aliene vegetali invasive, elencate nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 2016/1143 e n. 2017/1263 della Commissione Europea, a cui si aggiunge, per gli interventi finanziati, un ulteriore contributo per le attività di comunicazione.