Piazza Repubblica, poliziotto aggredito durante un controllo

polizia varese controlli

È stata una giornata decisamente “movimentata” quella di martedì 10 ottobre in piazza Repubblica a Varese. Sia al mattino che al pomeriggio, infatti, la questura varesina ha disposto una serie di controlli serrati per il controllo di quella che rimane una delle zone più sensibili della città a seguito dei ripetuti episodi di degrado e spaccio negli ultimi anni.

Già in mattinata la presenza dei poliziotti aveva determinato alcuni episodi di tensione ma il fatto più grave è avvenuto nel pomeriggio quando gli uomini in servizio hanno proceduto al fermo di alcuni cittadini di origine nigeriana per un controllo.

L’azione era specificatamente mirata al contrasto dello spaccio di droga e il controllo era stato disposto con questo obiettivo ma durante le operazioni la tensione è esplosa in una colluttazione durante la quale un poliziotto è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per le medicazioni.

In seguito all’accaduto un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale mentre proseguono le indagini per fare luce su eventuali fenomeni di spaccio di stupefacenti legati alla vicenda.