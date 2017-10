Picchiava la moglie e le rubava i soldi, arrestato marito violento

Picchiava la moglie, le rubava i soldi e voleva costringerla ad avere rapporti con altri uomini. Per questo motivo i carabinieri delle stazioni di Cerro Maggiore e Nerviano sono intervenuti a Rescaldina per arrestare un 57enne in stato di ubriachezza. I militari sono giunti in un appartamento di via Monti, su richiesta dei vicini che segnalavano una lite in famiglia.

I militari hanno raggiunto l’abitazione segnalata, bloccando un operaio 57enne italiano che, ubriaco, aveva colpito la moglie 55enne con pugni al volto, sottraendole 1.000 euro in contanti. Dalle dichiarazioni della vittima è emerso come i comportamenti prevaricatori andassero avanti da tempo e non fossero stati mai denunciati per timore di ritorsioni, e spesso scatenati dal rifiuto della donna a prendere parte a rapporti sessuali promiscui.

La vittima è stata visitata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano, venendo dimessa con una prognosi di 7 giorni per contusioni varie. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.