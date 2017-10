Pinti: “Stipendio del sindaco, non ho avuto risposta”

“Ancora nessuna notizia dal Sindaco circa l’impegno di attuare un referendum consultivo per stabilire parte del suo compenso”. L’interrogazione è stata presentata da Marco Pinti che spiega: “E’ finalizzata a conoscere modalità e tempi di questa iniziativa, presente nelle linee di mandato e più volte ribadita in campagna elettorale, risulta ancora inevasa dopo oltre un mese e mezzo dalla sua presentazione”.

Era il 1 Settembre quando il consigliere protocollava alla segreteria del Consiglio Comunale il testo del documento, e il leghista sottolinea che sono decorsi i termini regolamentari per avere una risposta:

“E’ un fatto grave – sottolinea Pinti – in aperta violazione dello Statuto Comunale che all’Articolo 23 difende espressamente il diritto dei consiglieri di ottenere dall’Amministrazione tutte le notizie utili all’espletamento del mandato e all’Articolo 25 garantisce alle minoranze l’esercizio dei dei diritti nella partecipazione alla dialettica democratica.”

“Ad essere calpestato è anche il Regolamento del Consiglio Comunale – insiste il consigliere leghista – che all’articolo 29, comma 2 sancisce espressamente l’obbligo del Sindaco o dell’Assessore delegato a rispondere in forma scritta alle interrogazioni entro 30 giorni dalla loro presentazioni.”

“Il termine è scaduto da oltre 18 giorni” evidenzia Pinti che con una lettera al Presidente del Consiglio Comunale ha chiesto di sollecitare la risposta e di richiamare al rispetto del Regolamento il Sindaco e la Giunta in apertura del prossimo consiglio comunale.

“Galimberti deve rispondere subito – conclude il consigliere leghista – anche solo per dimostrare il suo rispetto di quelle normali regole, valide per tutti i varesini, che non possono permettersi di trasgredire alle scadenze di legge quando devono pagare una tassa, una multa per divieto di sosta, o più semplicemente quando devono restituire un libro in prestito alla biblioteca.”

