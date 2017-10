Pit stop a Bordighera per la Sport Management prima della Len Euro Cup

Foto varie

Ha sostenuto giovedì l’ultimo allenamento in Italia prima di varcare il confine con la Francia la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che ha fatto visita alla Piscina Sport Management Biancheri di Bordighera (IM), prima di rimettersi in viaggio alla volta della cittadina francese di Aix En Provence dove, da domani a domenica, la squadra di Mister Marco Baldineti sarà impegnata nel secondo turno di Len Euro Cup.

Una sosta strategica per spezzare in due il viaggio (circa 500 chilometri tra Busto Arsizio e Aix En Provence) e per far visita alla struttura ligure gestita dal Capo Area e Direttore Sportivo della Sport Management Gianni Averaimo.

Proprio la medaglia olimpica di Barcellona 1992 e lo staff della Piscina Biancheri di Bordighera, composto dalla Responsabile di Segreteria Stefania Fiorini, dal coordinatore Fabio Laura e dal manutentore Sebastiano Bonaccorso e da Marzia Restelli hanno fatto da ciceroni ai Mastini presentando il centro che si è poi animato con la presenza in vasca dei campioni della Pallanuoto Banco BPM Sport Management. Agli atleti bustocchi è arrivato anche il caloroso in bocca al lupo del Sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca che ha fatto i migliori auguri alla squadra in vista del round 2 di Len Euro Cup che prenderà via domani. Di seguito il programma completo della manifestazione e le avversarie della Pallanuoto Banco BPM Sport Management:

Questo il programma completo del round 2 – girone C:

VENERDI’ 13 OTTOBRE

18.00: Miskolci Vlc-Pallanuoto Banco BPM Sport Management

20.00: Pays D’Aix Natation-Shturm 2002 Ruza

SABATO 14 OTTOBRE

17.00: Pallanuoto Banco BPM Sport Management-Shturm 2002 Ruza

19.00: Pays D’Aix Natation-Miskolci Vlc

DOMENICA 15 OTTOBRE

09.00: Shturm 2002 Ruza-Miskolci Vlc

11.00: Pays D’Aix Natation-Pallanuoto Banco BPM Sport Management