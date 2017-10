Pizzoccherata solidale per acquistare un’ambulanza fuoristrada

pizzoccheri apertura

La Croce Rossa Italiana Comitato di Varese organizza una pizzoccherata benefica per domenica 8 ottobre prossimo.

L’iniziativa che si svolgerà nella sede varesina di via Durant 2 avrà inizio alle ore 19.30.

Oltre ai pinzocheri, sono previsti dolci fatti in casa e un bicchiere di vino al costo di 25 euro.

L’evento è finalizzato alla raccolta fondi che sarà destinata all’acquisto di un’ambulanza fuoristrada. Il mezzo sarà una risorsa molto preziosa per il Comitato Croce Rossa di Varese in quanto ci consentirà di eseguire il trasporto ed emergenza anche in zone difficoltose da raggiungere.

E’ gradita la prenotazione: tel. 0332-813163 int. 6 – mail: varese.sviluppo@lombardia.cri.it