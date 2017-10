Poker di vittorie per un Varese con il fiatone

Quarta partita, quarta vittoria e quarto bonus per il Rugby Varese che continua la sua corsa senza sconfitte in testa alla Poule 1 del Gruppo C di Serie C, al pari dei prossimi avversari del Rovato. (foto di repertorio)

Dopo aver violato il “Giuriati” di Milano contro i cadetti dell’ASR, i biancorossi si sono ripetuti con i cadetti del Cus anche se la prestazione offerta dai ragazzi di Galante e Pella non è stata particolarmente brillante. 36-26 il punteggio per gli ospiti, capaci di segnare 6 mete, ma come avvenuto nel turno precedente i varesini hanno sofferto troppo nella seconda metà di gara in cui hanno lasciato troppo spazio agli avversari.

Il Cus, ancora a quota zero in classifica, è anche andato in vantaggio 7-0 nelle battute iniziali del match, prima di essere rimontato e sorpassato dalle mete messe a segno da Comolli e Bianchi. La pressione biancorossa è proseguita e ha fatto lievitare il punteggio fino al 7-29 (a segno Fulginiti, Bianchi e due volte Broggi, abile anche a trasformare per due volte), punteggio “corretto” prima dell’intervallo dalla seconda meta dei milanesi.

Al rientro dagli spogliatoi però, il Varese ha calato il ritmo e lasciato metri di campo agli universitari che hanno siglato la terza marcatura al 20′ riaprendo la storia del match (21-29). Provvidenziali, a quel punto, la meta di Martinoli a coronare una lunga azione negli ospiti e la successiva trasformazione di Broggi. 21-36 per il Varese che però è tornato a essere troppo falloso e poco incisivo: su un errore in fase d’attacco il Cus ha recuperato palla e marcato la quarta meta (e incamerare il primo punto della stagione) che però non è bastata per battere i biancorossi.

«Non sono soddisfatto della prestazione della squadra – spiega Galante al termine del match – Credo sia una questione di testa altrimenti non avremmo marcato solo una meta nel secondo tempo dopo averne fatte cinque nel primo. Abbiamo concesso a Milano di tornare in partita a causa dei nostri errori, evitabili, che una squadra come il Varese non può permettersi. Rimane il fatto che la partita l’abbiamo vinta con bonus ma dobbiamo lavorare molto in settimana per arrivare pronti al prossimo turno». Un impegno che sarà di ben altro livello: al “Levi” arriva infatti il Rovato, a sua volta prima a punteggio pieno al pari dei biancorossi. Ne rimarrà – in vetta – soltanto una.

Cus Milano Cadetta – Rugby Varese 26-36 (7-29)



Marcatori Varese. Mete: Broggi 2, Comolli, Bianchi, Fulginiti, Martinoli. Trasformazioni: Broggi 3.

Varese: Gulisano (c), Maletti, De Bortoli, Castiglioni, De Cecilia L., Martinoli, Djoukouehi, Pellumbi, Banfi, Pandozy, Bianchi, Broggi, Fulginiti, Falcone, Comolli. All. Galante e Pella. A disp.: Bosoni, Maccagnan, Borello, Sessarego, Gramaglia, Gallo, Rizzotto.