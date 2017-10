Ponte D’Oro, premiati Don Francesco Corti, Laura Damiani e Isidoro Monetti

Le foto di Malnate

Ieri sera la commissione incaricata di individuare le figure a cui assegnare il prestigioso riconoscimento del Ponte D’Oro, assegnato per la prima volta in città nel 1965. Il premio viene assegnato a personalità, enti, associazioni, società che si siano particolarmente distinte per il contributo offerto alla crescita della Comunità Malnatese attraverso personali virtù e capacità o per l’impegno sociale profuso con disinteressata dedizione.

La commissione riunitasi ieri sera ha deciso di assegnare quest’anno il Ponte D’Oro a tre figure: Don Francesco, Prevosto di Malnate, che a maggio ha festeggiato i 40 anni di messa. Una figura, la cui importanza assume rilevanza centrale per la comunità non solo sul piano spirituale ma in generale come riferimento e guida per tutta la nostra comunità.

Laura Damiani, avvocato del Foro di Varese, da sempre impegnata in molteplici attività, in particolare legate all’ambito educativo e scolastico, nell’ambito della costruzione di percorsi culturali ed educativi, fra genitori, insegnanti studenti.

Isidoro Monetti, già infermiere e Consigliere Comunale a Malnate, è oggi impegnato nel SOS come centralinista e da anni gestisce la scuola di italiano per stranieri.

Il sindaco Samuele Astuti commenta: «L’assegnazione del Ponte D’Oro rappresenta un momento di Festa per tutta la comunità. Vengono insignite alcune tra le persone che più danno lustro a Malnate. Quest’anno, tra le molte candidature pervenute, la commissione ha insignito tre figure che, in differenti ambiti, hanno contribuito a creare un forte spirito di comunità, dando all’impegno sociale una valenza di importanza preminente. Don Francesco, il nostro Prevosto, che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi 40 anni di Messa, è una figura di riferimento sul piano spirituale ma più in generale Don Francesco è un fondamentale punto riferimento per i malnatesi, da sempre in prima linea, con intelligenza e con la sua consueta ironia, in ogni occasione importante per Malnate. L’Avvocato Laura Damiani ha da sempre caratterizzato il suo impegno per la nostra città in molteplici ambiti e in particolare nelle agenzie del territorio, agendo come figura di primo piano nella creazione di realtà uniche in Italia: Malnate Scuola in Rete, il Patto Educativo di Comunità, solo per citarne alcune. Isidoro Monetti, con cui ho personalmente condiviso l’esperienza di Consigliere Comunale, è una persona che si caratterizza per lavorare da sempre a favore delle fragilità: infermiere, adesso volontario SOS, con la sua scuola per stranieri ha favorito un percorso di integrazione consapevole a Malnate».