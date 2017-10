“Preoccupati per il nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera”

L’Assessore di Regione Lombardia Francesca Brianza ha dato il benvenuto ai partecipanti al meeting in programma giovedì a Luino. «Abbiamo desiderato mostrarvi i luoghi incantevoli che abitiamo; è importante che questa riunione si svolga a Luino, uno dei comuni interessati dalla riunione di domani».

«Abbiamo però una certa preoccupazione – continua Brianza -per il nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera e all’impatto significativo per i nostri territori per cui richiedo attenzione massima».

«Voglio farmi portavoce dei lavoratori frontalieri e dei comuni di confine perché dei confini vogliamo fare un punto di unione e non di divisione». A Luino si si sta svolgendo la riunione annuale italo-svizzera per l’applicazione dell’accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri organizzato da Regione Lombardia per il Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l’Unione Europea.

«Ringrazio Regione Lombardia per aver scelto la nostra Città quale sede per questo incontro importante». ha commentato il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali. «Dopo aver scelto luoghi prestigiosi come Zermatt, ci riempie d’orgoglio ospitare questo incontro che unisce personalita’ importanti provenienti dalla Confederazione e da altre terre di confine». Ad accogliere per la Città di Luino l’assessore Caterina Franzetti, l’assessore Alessandra Miglio e il consigliere Laura Frulli. Alla giornata è stato presente anche Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e Presidente di Acif, l’Associazione Italiana dei Comuni di Frontiera.