Prima Cappella, bagni e parcheggio restaurati

Sono in corso i lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici alla prima cappella in località Sacro Monte. Sul tetto dell’edificio saranno ricavati 7 posti auto gratuiti, più uno per i disabili. Il costo dell’opera è 188mila euro, l’apertura è prevista a fine novembre.

Lo ha dichiarato oggi, durante una sopralluogo, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati. L’area di sosta era chiusa dal 2009 a causa di infiltrazioni che avevano minato la soletta. “I cittadini e turisti avranno così di nuovo a disposizione anche il passaggio pedonale che collega il piazzale Montanari” ha sottolineato l’assessore.

Inoltre l’esecuzione dei lavori consentirà la riapertura del passaggio che collega il piazzale Montanari con la strada che conduce all’inizio della via Sacra: verrà infatti sistemata la scala, la rampa di accesso e verrà effettuata la manutenzione della vegetazione che in questi anni aveva reso impraticabile il percorso.