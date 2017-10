Primo scontro d’alta classifica per il Rugby Varese

Rugby Varese - Chicken Rozzano 61-7

Primo banco di prova di alto profilo per il Rugby Varese: i biancorossi viaggeranno – domenica 15 ottobre – in direzione di Segrate per affrontare (dalle 12,30) la formazione cadetta dell’ASR Milano per un match che mette di fronte due squadre capaci di vincere le prime due gare stagionali.

Un avvio tutto sommato morbido per il XV di Pella e Galante, che ha affrontato e battuto il Dalmine e il Chicken e che ora cerca conferme contro un’avversaria sulla carta più ostica, capace di superare sia i cadetti del Cus, sia lo stesso Dalmine per un totale di 9 punti contro i 10 dei biancorossi, che hanno sempre ottenuto il bonus. Per tornare da Milano con un successo, il Varese dovrà confermare il gioco (e i progressi) messi in mostra domenica scorsa al “Levi”: difesa aggressiva, attacco concreto e buona concentrazione lungo tutti gli 80′ di gioco.

Lo stesso Mario Galante non nasconde le insidie, alla vigilia della trasferta nel capoluogo lombardo: “A Milano sarà il primo scontro diretto tra squadre di alta classifica: sia noi sia loro abbiamo voglia di mantenere l’imbattibilità e dare prova del nostro valore. Vogliamo riproporre un gioco belle ma anche efficiente, come è avvenuto contro il Chicken; naturalmente l’obiettivo è vincere, con tanto di bonus. La squadra ha tutti i mezzi per farlo: dovremo mettere in difficoltà i nostri avversari in mischia e nei lanci da touche in modo da poter poi aprire il gioco con i trequarti”.

Le notizie dall’infermeria non sono però le migliori: i biancorossi dovranno fare a meno di Contardi che ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio contro il Chicken, mentre sono ancora indisponibili Jacopo Bianchi e l’apertura Affri.

CLASSIFICA: Rovato, VARESE 10; Asr Milano Cad. 9; Dalmine, Chicken, Cus Milano Cad. 0.

SERIE C2

Terza giornata (domenica 15, alle 15,30) anche per il campionato di Serie C2 che vede iscritte cinque formazioni della nostra provincia. Il derby di turno si gioca a Cassano Valcuvia, dove gli Unni ospitano i Rosafanti di Cassano Magnago in un match che consentirà almeno a una delle squadre di ottenere il primo successo (salvo pareggi difficili da pronosticare). Il Malpensa, sul campo di Gallarate, vuole invece ottenere la seconda vittoria contro i Saints di Abbiategrasso mentre il Tradate va a Gattico contro un’avversaria ostica. Riposano infine i Diavoli Rossi del Rugby Varese.