Primo show di Wells: la Openjobmetis piega Pistoia

Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia 81-73

Benvenuto, Cameron Wells! Alla quinta di campionato, dopo diverse critiche e dopo parole di sprone da parte di coach Attilio Caja, il play americano della Openjobmetis trova finalmente il passo giusto, si carica la squadra sulle spalle in un momento difficile e la trascina a una vittoria (81-73) tutt’altro che scontata su una Pistoia mai doma.

Nove punti di fila nel cuore dell’ultimo periodo, conditi da un paio di recuperi importanti, sono la firma di Wells su una gara che Varese prima non ha saputo vincere e poi ha rischiato di perdere: avanti con fatica in più occasioni i biancorossi hanno attraversato un grave periodo di carestia nella seconda metà del terzo periodo (3-15 di parziale ospite), precipitando fino al -8 nel punteggio. Lì la Openjobmetis però ha avuto la forza di girare il destino: prima con Avramovic – bentornato anche a lui – poi con il playmaker che ha trovato gloria da centroarea, terreno di caccia per il suo arresto e tiro in una serata in cui i compagni hanno spesso litigato con il canestro. E, ciliegina sulla torta, con il contributo di Tyler Cain che fino a quel momento era apparso in difficoltà sui due lati del campo.

Seconda vittoria, quindi, per il campionato di Varese, e forse la squadra di Caja può “lucrare” su questa partita. Il successo è stato infatti accompagnato da un campanello d’allarme: vietato mollare e vietato credere di avere già vinto, chiunque siano gli avversari. Per una volta i pronostici erano tutti di parte varesina, ma la The Flexx ha dimostrato di poter fare un colpaccio, sfruttando bene le proprie armi (fisico, chili, difesa sporca) e resistendo a ogni spallata della Openjobmetis che avrebbe dovuto trovare maggiore continuità nei momenti buoni, ma non ci è riuscita.

Ora Ferrero e soci avranno sei giorni per ricaricare le pile e affrontare il prossimo impegno, ancora a Masnago, nella serata di sabato 4 novembre, contro una Trento ancora alla ricerca di se stessa. Ma se Wells ha trovato fiducia, tutta la squadra può risentirne in meglio.

OPENJOBMETIS VARESE – THE FLEXX PISTOIA 81-73 (18-16, 44-39; 53-59)

VARESE: Wells 23 (6-10, 3-4), Waller 9 (3-8, 1-3), Okoye 9 (3-7, 0-2), Ferrero 2 (0-2, 0-2), Cain 9 (4-5); Avramovic 18 (5-6, 1-3), Pelle 5 (2-2), Natali, Tambone 1, Hollis 5 (1-4, 1-2). Ne: Bergamaschi, Parravicini. All. Caja.

PISTOIA: Moore 13 (2-4, 3-7), Mian 7 (2-3, 0-4), Barbon 3 (1-1 da 3), Bond 7 (3-5, 0-1), Kennedy 9 (4-8); Laquintana 7 (1-5, 1-3), Gaspardo 9 (1-3, 2-3), Onuoha (0-1 da 3), Magro 6 (1-3), Sanadze 12 (2-7, 1-3). All. Esposito.

ARBITRI: Lo Guzzo, Bettini, Belfiore

NOTE. Parziali:. Da 2: V 24-44, P 16-38. Da 3: V 6-16, P 8-23. Tl: V 15-24, P 17-23. Rimbalzi: V 33 (11 off., Cain, Hollis 6), P 36 (14, Bond, Magro 6). Assist: V 13 (Wells 3), P 11 (Mian 4). Perse: V 11 (Avramovic, Wells, Waller 2), P 13 (Moore 4). Recuperate: V 7 (Cain 2), P 4 (Mian 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 3.610. Incasso: 51.474 euro.