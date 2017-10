Pro Patria a Dro per far crollare il fortino trentino

Varie tigrotti

La vittoria di misura contro il Crema di settimana scorsa ha permesso alla Pro Patria di riprendersi il primo posto in classifica nel Girone B di Serie D, agganciando il Rezzato, sconfitto dalla Virtus Bergamo, e il Darfo Boario. Domenica 8 ottobre i tigrotti saranno ospiti del Dro Alto Garda – più semplicemente Dro – per la settima giornata di campionato.

Obiettivo della truppa di mister Ivan Javorcic sarà strappare un’altra vittoria per proseguire a restare in testa alla graduatoria. Ma a Dro l’impresa è difficile, basti pensare che i 5 punti totali conquistati fino ad oggi dai trentini arrivano tutti da gare casalinghe, dove non solo sono imbattuti, ma non hanno ancora subito un gol. Le note dolenti per il Dro sono le gare in trasferta – tre sconfitte e 5 reti subite – e l’attacco, con un solo gol messo a segno in tutte e sei le giornate iniziali.

La Pro Patria, miglior difesa del girone B con un solo gol subito, dovrà quindi cercare di scardinare la difesa ospite per portarsi a casa i tre punti. Mister Javorcic dovrà valutare il recupero di Disabato per valutare l’undici da schierare, ma di dubbi ce ne sono pochi. Si parte dal 3-4-1-2, con in Guadagnin, protetto dalla linea difensiva formata da Molnar – ex di turno –, Zaro e Scuderi. Sulle fasce Cottarelli a destra e Galli a sinistra, Gazo e Pettarin in mezzo. Dietro alle punte Santana e Le Noci, Disabato o Pedone.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #dropropatria via Instagram e Twitter.