Pro Patria a Lumezzane con l’attacco da inventare

Ha tutta l’aria di essere una trasferta molto complicata quella che aspetta la Pro Patria, che sarà in campo domenica 29 ottobre (ore 14.30) a Lumezzane. Non parliamo di maledizione, ma di certo in questo periodo la fortuna non sta dando una mano ai tigrotti. Nella lista dell’infermeria da qualche settimana ci sono Giuseppe Le Noci e Donato Disabato, due elementi già di per sé difficili da sostituire. In settimana si è aggiunto anche Mario Alberto Santana, capitano e goleador biancoblu con 10 reti in 9 gare. Una mancanza che mister Ivan Javorcic dovrà far assimilare alla squadra, che in casa del Lumezzane non può permettersi di lasciar punti. Sarà assente anche lo squalificato Elia Bortoluz.

Quali soluzioni a tutte queste assenze? La base della difesa a tre non cambierà, con Molnar, Zaro e Scuderi pronti a proteggere il portiere, che sia Guadagnin o Mangano. A centrocampo sicuri in fascia Cottarelli e Galli, in mediana Pettarin e Gazo. La variabile dipenderà dal modulo. In caso di 3-5-2 possibile che venga inserito Colombo sulla linea dei centrocampisti, con Pedone avanzato al fianco di Gucci. Se Javorcic dovesse optare invece per il 3-4-2-1, ci sarebbe spazio per Arrigoni sulla trequarti con Pedone dietro a Gucci.

Il Lumezzane, dopo aver lottato a lungo per essere ripescata in Serie C, ha dovuto ricostruire la squadra in fretta e furia, perdendo terreno e partite nelle prime giornate di campionato. Dopo aver infilato sei sconfitte in fila, i bresciani non hanno più perso, pareggiando due volte (2-2 in entrambi i casi) contro Lecco e Rezzato, vincendo poi (sempre per 2-1), contro la Romanese e nell’ultima a Grumello. Tra le file del Lumezzane figurano due ex Pro Patria: Riccardo De Biasi, difensore centrale, e soprattutto Marco Taino, che era rimasto svincolato in estate dopo l’esperienza agrodolce a Fano e aver disputato l’universiade con l’Italia.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #lumezzanepropatria via Instagram e Twitter.