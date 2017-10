Pro Patria in cerca di riscatto contro la Virtus Bergamo

Pro Patria - Crema 1-0

Il pareggio contro il Pontisola ha lasciato molto amaro in casa Pro Patria. Una vittoria che sembrava già in pugno, è svanita sul tiro al 50’ della ripresa che Guadagnin non è riuscito a respingere e che ha portato al 3-3 finale. I tigrotti sono passati così da essere la migliore difesa del girone con 2 reti subite in 7 giornate, alle 3 prese in un sol colpo. Il calendario offre a Santana e compagni l’occasione del pronto riscatto, con il turno infrasettimanale di mercoledì 18 ottobre (ore 15.00) in casa della Virtus Bergamo.

Mister Ivan Javorcic spera che contro i bergamaschi la retroguardia biancoblu torni affidabile come dimostrato nelle prime giornate e che il pareggio nel finale non porti abbassi l’autostima. Per il reparto arretrato rientrerà dalla squalifica Dario Scuderi. Possibile che il tecnico croato pensi a qualche cambio nell’undici iniziale, anche se deve fare i conti con gli infortunati, considerando le assenze forzate di Disabato, Le Noci e Bortoluz. Ci si affiderà ancora a Mario Alberto Santana, che è salito a quota otto gol in sette gare disputate.

La Virtus Bergamo arriva da una dolorosa sconfitta per 2-0 in casa della Grumellese. Una gara che la squadra di Alzano Lombardo vuole dimenticare in fretta. Mister Armando Madonna si affiderà alla vena realizzativa di Ersid Pllumbaj, l’ex Bustese che ha già fatto male alla Pro Patria nella sfida di un anno fa in Coppa Italia. Curiosità: i bergamaschi non hanno ancora conosciuto il segno “X” in questo campionato, raccogliendo 5 vittorie e 3 sconfitte.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #virtusbergamopropatria via Instagram e Twitter.