Pro Patria, pareggio firmato Santana in un match complicato

Pro Patria - Crema 1-0

La Pro Patria perde il primo posto “ufficiale” nel girone B di Serie D ma mantiene quello virtuale (due punti di ritardo, ma una partita in meno) dopo il convulso pareggio 1-1 ottenuto sul campo di Dro nella settima giornata.

Un risultato maturato in maniera rocambolesca, perché i Tigrotti sono andati sotto – addirittura con un’autorete di Colombo – quando sembravano finalmente sul punto di passare in vantaggio, e hanno acciuffato il pareggio in un momento difficile, dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Scuderi arrivata a 20′ dalla fine. A timbrare il punteggio finale, ancora una volta, è stato Mario Santana: l’argentino ha sfruttato un cross di Pedone e in mischia ha insaccato l’1-1.

Rete, giusto ricordarlo, che è la prima concessa dai trentini sul campo di casa in questa stagione, a riprova di quanto sia stato sudato (e per nulla scontato) il pareggio contro la formazione dell’Alto lago di Garda. Per i biancoblu quindi sarebbe sbagliato parlare di occasione persa, soprattutto per come si erano messe le cose, anche se un pizzico di rammarico rimane, almeno per non essere riusciti a sbloccare il risultato e concretizzare così le occasioni avute.

LA PARTITA

Non un gran primo tempo sui due lati: Dro guardingo, Tigrotti alla ricerca della pressione ma non a tutti i costi. Ne esce una frazione equilibrata, in cui la squadra di Javorcic non è precisissima, pur provando ad accelerare nell’ultimo quarto d’ora. Tocca a Le Noci provare a sbloccare lo 0-0: la punta bustocca sfiora il palo al 29′, e poi va anche in rete al 37′ ma il punto è annullato per un fuorigioco forse non così lampante, tanto che qualcuno protesta. Nel finale però, è il Dro a provarci con una conclusione di Pilenga su cui Guadagnin è attento.

Nell’intervallo Javorcic deve rinunciare a Le Noci, in campo a lungo nonostante un problema muscolare: insieme a Gucci entra anche Galli, al posto di Arrigoni. Ed è proprio l’ex Varese ad avere subito la palla-gol, che però si stampa sul palo al 2′, facendo sfumare i sogni di gloria biancoblu. La Pro Patria comunque non si dispera e continua a premere, con Pettarin nel ruolo di suggeritore e con Santana vicino allo 0-1 su punizione. Quando però la rete sembra matura, ecco l’incredibile: il Dro alleggerisce e manda palla verso Pilenga: il suo cross in area non sembra troppo pericoloso, però Colombo sbaglia l’intervento e mette la palla nel proprio sacco, lasciando Guadagnin di sale.

Al 70′ piove sul bagnato, secondo cartellino giallo a Scuderi e squadra in dieci nonostantte le proteste. Però la Pro ha chi sa caricarsi i compagni sulle spalle, Mario Santana: è lui a rimettere in piedi la partita sbucando in mischia su cross di Pedone e siglando l’1-1. L’ultimo quarto d’ora, recupero compreso, è piuttosto spezzettato; il risultato non cambia e tutto sommato, questa volta, può andar bene così.

JAVORCIC SODDISFATTO

«Per come si era messa la partita, oggi si poteva anche perdere, quindi prendiamo questo punto e accontentiamoci – spiega Javorcic al termine del match – Abbiamo preso un palo, ci siamo fatti gol da soli, siamo rimasti in dieci: alla fine sono contento anche se so che ci sono ancora molte cose da migliorare. Purtroppo abbiamo perso Le Noci nel primo tempo, e così abbiamo avuto qualche risorsa in meno soprattutto in attacco, e questo si è visto».

Il tecnico vede più di una nota positiva: «Una volta in dieci non abbiamo perso serenità, abbiamo provato a costruire, guadagnato qualche angolo e tentato di vincere: una mentalità che mi è piaciuta. Non dimentichiamo che giocare qui è molto difficile, si fa fatica a fare calcio, le partite risultano spezzettate, anche se dicendo questo non voglio creare alcun alibi. Ricordiamoci anche che lo scorso anno, qui, abbiamo perso sempre su un mezzo autogol. Ora, in settimana, dovremo valutare con attenzione tanti aspetti: siamo un po’ pochi ma dovremo inventarci qualcosa, trovare soluzioni diverse come fatto oggi con Pettarin, che messo dietro alle punte ci ha dato tanto».

DRO ALTO GARDA – PRO PATRIA 1-1 (0-0)

MARCATORI: aut. Colombo (PP) al 21′ st, Santana (PP) al 34′ st.

DRO AG (4-4-2): Chimini; Corradini, Guarino, Tobanelli, De Min; Pilenga (dall’85′ Grossi), Mengoli (dall’88′ Kumrija), Bertoldi (dal 67′ Karamoko), Greco (dal 52′ Mauceri); Melchiori, Sartori. A disposizione: Di Piero, Orlando, Allegretti, Giacco, Ettahiri. All.: Ischia.

PRO PATRIA (3-5-2): Guadagnin; Colombo, Zaro, Scuderi; Cottarelli (dal 78′ Chiarion), Gazo, Pettarin (dall’80′ Mozzanica), Pedone (dall’83′ Ugo), Galli (dal 46′ Arrigoni); Le Noci (dal 46′ Gucci), Santana. A disposizione: Mangano, Marcone, Molnar, Ghioldi. Allenatore: Javorcic.

ARBITRO: De Leo di Molfetta (Cordani e Facchini)

NOTE. Giornata tiepida e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bertoldi, Karamoko, Colombo, Zaro, Melchiori. Espulso: Scuderi (PP) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 0′ e 5′.