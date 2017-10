Pro Patria, prova di maturità contro il Caravaggio

Un pareggio amaro contro il Pontisola, una vittoria dolce ad Alzano Lombardo. Questa è stata la “settimana bergamasca” della Pro Patria, con tre gare in sette giorni contro tre squadre della provincia di Bergamo. Il trittico si concluderà domenica 22 ottobre alle ore 15 allo “Speroni” contro il Caravaggio.

Qualche dubbio di formazione per mister Ivan Javorcic, che deve fare i conti con le indisponibilità di Disabato e Le Noci e le non perfette condizioni di Zaro – influenzato in settimana – e Bortoluz, che potrebbe entrare nella ripresa dando un po’ di riposo a Santana o Gucci, scelte obbligate per l’attacco.

Con il rientro di Zaro, in difesa ci sono cinque giocatori per tre posti. Da decidere l’under tra Scuderi e Marcone, con il primo favorito, e gli altri due componenti del reparto arretrato tra il già citato Zaro, Colombo e Molnar. A centrocampo non dovrebbero esserci sorprese, con Cottarelli e Galli sulle fasce, Gazo e Pettarin in mediana.

Il Caravaggio, che punta alle zone nobili della graduatoria con i 15 punti raccolti in 9 gare giocate, arriva da due vittorie di fila. Prima il successo esterno sul campo della Romanese per 2-0, in settimana la vittoria interna 3-2 sulla Grumellese. Squadra giovane, con solo sei giocatori nati prima del 1995 in rosa, ma mister esperto: l’ex calciatore del Varese Marco Bolis, L’uomo più in forma per i biancorossi bergamaschi è l’attaccante Emanuele Romanini, a segno nelle ultime due uscite.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriacaravaggio via Instagram e Twitter.