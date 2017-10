Problema risolto, i pazienti tornano in terapia intensiva

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Sono ritornati nei loro letti di terapia intensiva i 6 pazienti spostati in tutta fretta qualche sera fa dopo la caduta del controsoffitto.

I pannelli erano precipitati al suolo in prossimità dei letti di degenza: per questo motivo, la macchina si era messa subito in moto per garantire al meglio la sicurezza dei pazienti.

Una volta liberato il locale, i tecnici hanno ricostruito le cause dello stillicidio alla base del distacco. Probabilmente si è trattato di alcuni scarichi otturati che non avrebbero fatto defluire adeguatamente l’acqua.

Risolto il problema rapidamente e santificato l’ambiente, il reparto ha ripreso la sua piena funzionalità e i 6 pazienti sono tornati nel reparto.