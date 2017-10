Profumo di polenta e caldarroste

Finalmente...le castagne!!!

Un fine settimana di bel tempo ma con temperature autunnali: ci sarà il sole e la possibilità di partecipare a sagre con i sapori di stagione e tanto altro

Meteo – Fine settimana col sole e poco vento. – Le informazioni

CASTAGNE, SAGRE E FESTE

Varese - Continua Nature Urbane, il festival del paesaggio fino a domenica 8 ottobre. Tanti appuntamenti nel programma, in particolare ricordiamo la camminata di sabato mattina dal Sacro Monte conduce al Lago di Varese attraversando il centro città, l’incontro dedicato a Giuseppe Sommaruga al Palace Grand Hotel, la visita al Birrificio Poretti e tanto altro – Tutto il programma

Varese – La Croce Rossa Italiana Comitato di Varese organizza una pizzoccherata benefica per domenica 8 ottobre prossimo. L’iniziativa che si svolgerà nella sede varesina di via Durant 2 avrà inizio alle ore 19.30. – Tutto il programma

Varese - Grazie all’Automobile Club con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, torna a Varese, nei giorni 5 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e 6 ottobre dalle 9 alle 13, la manifestazione nazionale per la sicurezza stradale indetta ed organizzata dall’ACI Automobile Club d’Italia “Karting in piazza”. – Tutto il programma

Varese - Sabato 7 ottobre, dalle 15 alle 19 si terrà la festa di inaugurazione della libreria Potere ai bambini, in via Robbioni 39 a Varese. Ad aspettare bambini, genitori, zii, nonni e chiunque abbia voglia di immergersi nel profumo dei libri, ci saranno le libraie Chiara e Paola e tanti amici che contribuiranno a rendere speciale questo momento. Nel pomeriggio laboratori per bambini – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese - Ripartono le attività di pulizia dei sentieri del Sacro Monte. L’appuntamento -organizzato dall’associazione Amici del Campo dei Fiori- è per domenica 8 ottobre. Il ritrovo è fissato per le 9 lungo la strada che conduce alle due località, proprio nel punto del bivio. - Tutto il programma

Casbeno, Varese – Sabato e domenica la tradizionale “Castagnata dello Sportivo” organizzata dal Casbeno Calcio e dal gruppo sportivo Cacciatori Casbeno. Come nelle scorse edizioni anche quest’anno, oltre le caldarroste ci saranno panini con salamella, patatine fritte, bibite, birra e vino, mentre Domenica a pranzo ci sarà anche polenta e bruscitti e polenta e zola. Il tutto si svolgerà a Casbeno in fondo alla Via Corridoni - Tutto il programma

Morosolo – Castagnata benefica all’oratorio di Morosolo. Appuntamento domenica 8 ottobre nel pomeriggio, dalle 15, per l’evento organizzato dall’associazione AMA Morosolo. - Tutto il programma

Lissago - Torna la Festa Medievale a Lissago. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre, dalle 14 alle 18 con giochi e laboratori artistici per bambini e ragazzi, merenda in compagnia e tante iniziative che permetteranno di rivivere l’atmosfera di un tempo. Attivo per tutto il giorno lo stand gastronomico con castagne, salamelle, patatine fritte e dolci. – Tutto il programma

Azzate - La Festa della Madonnina di Azzate compie 120 anni e domenica 8 ottobre si rinnoverà la tradizione. Domenica infatti, come più di un secolo fa, si porteranno in processione, partenza dalla chiesa parrocchiale alle 14, cesti ricchi di bontà e sfizioserie preparate dai cittadini di Azzate che verranno poi messi all’incanto. Nell’area del Santuario è predisposto un punto di ristoro, con salamella e caldarroste, organizzato dai volontari della parrocchia. Alle 9.30 e alle 17.30 i fedeli potranno assistere alla messa. - Tutto il programma

Albizzate - Continua la Festa Compatronale della Madonna del Rosario. Iniziata mercoledì 4 ottobre si terrà anche venerdì, sabato e domenica. Nel programma l’esibizione del Coro Santa Cecilia, spettacoli per bambini, esibizioni di ballo, spettacoli di magia. Domenica si parte alle 11 e 30, poi tutta una giornata insieme in Oratorio, la sera Processione solenne per le vie del Paese e lo spettacolo dei fuochi d’artificio. - Tutto il programma

Brezzo di Bedero - Domenica 8 ottobre, a Brezzo di Bedero sarà possibile apprezzare un prodotto tipico della nostra tradizione culinaria, i funghi. Alle ore 12.00 la Pro Loco aprirà lo stand gastronomico, con molte specialità a base di funghi, il menù comprende polenta e gorgonzola, polenta e spezzatino coi funghi e risotto coi funghi. - Tutto il programma

Montegrino Valtravaglia – Continua l’October Grap. La storica manifestazione è iniziata il primo weekend di ottobre e andrà avanti per tutti i weekend del mese, il sabato e la domenica al Ristoro del Lago Delio. Sabato sera e domenica menù con polenta e tanto altro – Tutto il programma

Caldana di Cocquio Trevisago - Secondo fine settimana per l’Ottobre Caldanese. Domenica appuntamento nella frazione di Cocquio con stand gastronomico, castagnata e tante iniziative. Dalle 10 alle 18. – Tutto il programma

Gemonio – Domenica 8 ottobre si presenta la “Sagra della Polenta” dalle ore 12.30 presso il Parco delle Feste di Gemonio. Il menù comprende polenta con: brasato con funghi, cinghiale, cervo, zola – Tutto il programma

Cittiglio – Secondo e ultimo fine settimana per l’Oktober Stì, organizzato dalla locale Pro Loco con birra e cucina della tradizione bavarese. Si potranno gustare i tradizionali wurstel bavaresi, stinco di maiale, canederli, Spätzli tra le altre cose. Musica live - Tutto il programma

Laveno Mombello - “Portobello”, mercatino dell’antiquariato per tutta la giornata di domenica sul lungolago - Tutto il programma

Vergiate – Giunto alla quarta edizione sta per tornare “Vin e Castegn”, una tre giorni all’insegna dei sapori e dei profumi autunnali al CAG in via Leopardi 28. Venerdì sera degustazione di vini, sabato cena, domenica stand gastronomico e castagnata- Tutto il programma

Valceresio - Per tutta la giornata di sabato 7 ottobre nei punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Gaggiolo, Saltrio e nei Carrefour di Bisuschio e Gaggiolo, viene organizzata dai volontari CRI di Valceresio, la raccolta alimentare. - Tutto il programma

Panorami mozzafiato e pezzi di storia nei sentieri sopra la Valceresio al confine con la Svizzera

TEATRO E POESIA

Montegrino Valtravaglia – Sabato 7 ottobre al Teatro Comunale di Montegrino, andrà in scena uno spettacolo basato sulle ricostruzioni storiche, fotografie della Prima Guerra Mondiale – Tutto il programma

Fagnano Olona – Il prossimo fine settimana si presenta ricco di eventi culturali dedicati alla poesia, a Fagnano Olona e Busto Arsizio. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di due poeti importanti come Fernando Pessoa e Clemente Rebora, grazie alla presenza del poeta e scrittore di fama internazionale, Prof. Filippo Ravizza, e grazie alle mirabili letture di Diego de Nadai, attore e insegnante di interpretazione vocale. – Tutto il programma

APPUNTAMENTI NEI MUSEI

Varese - Anche la casualità è un’arte. A Substrato la prima mostra personale del giovane artista Alessandro Bresciani – Tutto il programma

Masnago - A tre anni dalla sua prima mostra a Varese e in concomitanza con la mostra Canto dolente d’amore (l’ultimo giorno di Van Gogh) a cura di Marco Goldin presso la Basilica Palladiana a Vicenza, Matteo Massagrande torna alla galleria Punto sull’Arte a Varese – Casbeno, questa volta con una grande mostra personale. Vernissage Sabato 7 Ottobre dalle 18 alle 21. – Tutto il programma

Laveno Mombello - Domenica al Museo Internazionale della Ceramica di Cerro c’è l’inaugurazione della mostra “Il volto che cambia” a cura di Fabio Carnaghi. Nel pomeriggio laboratori per bambini di manipolazione dell’argilla.

Angera - Domenica 8 ottobre il museo festeggerà la Giornata delle Famiglie al Museo offrendo alle 15.00 un laboratorio gratuito dedicato alla tessitura e alle 17.30 riprenderanno le conferenze del ciclo “Nei Panni degli altri”, con un intervento della Professoressa Cristina Cattaneo dell’Università degli Studi di Milano- Facoltà di Medicina, anatomopatologa, relativo alla presenza di scheletri stranieri nel territorio lombardo in epoca antica. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata degli animali promossa a livello nazionale, anche la sezione Enpa di Porto Ceresio sarà in piazza con un banchetto per la raccolta di fondi per gli animali abbandonati. - Tutto il programma

Castiglione Olona – Omaggio a Luigi Bennati e Massimo Fergnani. Una mostra a Palazzo Branda Castiglioni ripercorre la ricerca artistica dei due scultori – Tutto il programma

Gallarate - Ha un titolo evocativo “Spiritual cities” la prima mostra personale dell’artista ucraina Oksana Mas in un museo italiano in corso al Maga di Gallarate dal 8 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018. - Tutto il programma

Milano – Gallarate - Da Milano (ma anche da Rho o Legnano) a Gallarate con un treno a vapore d’inizio Novecento, per andare alla scoperta del Parco del Ticino.

La proposta è di Ferrovie Turistiche Italiane e Italia Holidays, per domenica 8 ottobre. – Tutto il programma

Somma Lombardo - Il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo, per il quinto anno, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e per l’occasione propone un percorso dal titolo “un castello per due” alla scoperta di angoli del castello solitamente chiusi alle visite – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica continua la navigazione dal Panperduto sulle acque del Ticino e del Villoresi. Un bel viaggio tra ambiente, storia e tecnica, mentre i boschi si vestono dei colori autunnali – Tutte le informazioni

Busto Arsizio - E’ in programma per sabato 7 e domenica 8 ottobre la “Festa di Apertura” del gruppo scout AGESCI Busto Arsizio 3. Un appuntamento previsto al Parco Altomilanese che prevederà anche l’accoglienza dei nuovi bambine e bambine, ragazzi e ragazze – Tutto il programma

Chiasso - L’arte dell’immagine firmata da Oliviero Toscani. Il m.a.x. museo presenta la prima mostra personale del fotografo, che ha fatto dell’immagine un segno incisivo capace di cambiare la visione delle cose - Tutto il programma

Milano - A Palazzo Reale c’è la grande mostra di Caravaggio. – Tutte le informazioni

LA FEBBRE DEL VENERDì E DEL SABATO SERA

Varese - Al Twiggy Cafè venerdì sera c’è con Lady Violet Dj Set (ore 21:30, ingresso libero) una delle dj più richieste e influenti della scena milanese ed italiana dal 2006. Sabato sera c’è Pogodisco un Dj set a cura di Deejay Dave – Tutto il programma

Olgiate Olona – Venerdì 6 ottobre, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Olgiate Olona si terrà JAZZaltro. La serata celebra dal vivo i dieci anni del prestigioso quartetto dell’armonicista jazz Max De Aloe – Tutto il programma

Albizzate – Si inaugura questo weekend, venerdì 6 e sabato 7 ottobre, la stagione a The Family il circolo cooperativa di via XX Settembre. Venerdì 6 ottobre, There Will Be Blood, sul palco con loro Horns mentre sabato c’è un Secret Show – Tutto il programma

Busto Arsizio - Si apre con l’hardcore cupo e furioso dei Council Of Rats il fine settimana del Circolo Gagarin. Sabato sera Claudio Metallo, che scrive di criminalità organizzata e fiction, torna con il suo nuovo libro “Vangelo di malavita”. Domenica si guarda il film OKJA e si gioca con i giochi da tavolo. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. – Tutto il programma

Gallarate - Al neonato circolo Arci Cuac nato negli spazi della Cooperativa Arnatese di via Torino 64 (parcheggio anche in via Torino). Venerdì 6 ottobre dopo l’aperitivo, musica live dei Baton Rouge, duo di acoustic blues molto apprezzato. – Tutto il programma

Valle Antrona

ESCURSIONI E SPORT

Luino - Domenica 8 ottobre il CAI Luino propone una interessante escursione nel parco naturale Alta Val Antrona per ammirare un paesaggio fantastico con lariceti e pascoli dai colori autunnali, laghetti di montagna, alpeggi e fauna selvatica. - Tutto il programma

Calcio - Settima giornata per il campionato di Serie D: trasferte per Varese e Pro Patria che saranno impegnate rispettivamente a Voghera e Dro. Già aperto il nostro liveblog della domenica calcistica, con aggiornamenti anche su Caronnese e Varesina

Basket - Seconda giornata in Serie A e derby lombardo al Forum di Assago dove la Openjobmetis Varese sfida la favoritissima EA7 Milano a partire dalle 20,45 di domenica 8. Anche in questo caso è già disponibile il liveblog con il racconto della partita (e della vigilia).

Podismo - A Cavaria si corre tra i Sette Campanili. Torna la storica prova nata nel 1914. La gara di domenica 8 ottobre è valida per il Piede d’Oro – Tutto il programma