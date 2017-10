Il progetto con Ivan Basso premiato da Anci, “siamo orgogliosi”

ivan basso sicurezza stradale

È il tema di giornata, senza dubbio. Svelato venerdì, il piano per la sicurezza dei ciclisti di Gallarate è finito da domenica nel mirino di attivisti e blogger del ciclismo urbano. E questa sera, lunedì 9 ottobre, l’amministrazione sfodera la sorpresa: un premio dell’Anci per il “decalogo” ideato da Ivan Basso.

Anzi, pare che da Palazzo Borghi si tenti anche di contattare i “cicloattivisti” per invitarli al momento in cui verrà ufficializzata la premiazione da parte dell’Associazione Italiana Comuni Italiani.

«La nostra campagna a tutela dei ciclisti è tra i vincitori nella categoria “miglior progetto” relativamente al premio Anci per la sicurezza urbana» spiega l’assessore Francesca Caruso che venerdì 13, insieme a sindaco Andrea Cassani e a una rappresentanza della polizia locale, sarà a Vicenza per ritirare il premio.

«La cerimonia avrà luogo in occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci» spiega ancora Caruso. «Come centinaia di altri comuni italiani, abbiamo partecipato al bando dell’Associazione, inviando il nostro progetto che è stato valuto da una apposita commissione di esperti. È davvero un orgoglio essere stati inseriti tra i vincitori. Significa che siamo sulla strada buona e ciò è anche merito della collaborazione con Ivan Basso, che ringrazio a nome dell’amministrazione per il suo fondamentale contributo».