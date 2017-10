Progetto parrucche: oltre diecimila le donne destinatarie

apparecchi laser operazione sala operatori

C’è anche una volontaria varesina tra le premiate dall’associazione Cancro Primo Aiuto Onlus.

Pasqua Baiano è impegnata nel Progetto Parrucche presso il presidio di Gallarate dell’Asst Valle Olona.

Lunedì scorso 23 ottobre, infatti, è stato stilato un bilancio del Progetto Parrucche che, partito nel 2009 all’Ospedale di Sondalo, ha ormai coinvolto una trentina di strutture sanitarie lombarde.

Fino ad oggi, come ha ricordato la coordinatrice del progetto, Tina Giammello, oltre diecimila donne che si sono dovute sottoporre a chemioterapia hanno ricevuto gratuitamente una parrucca. I dati degli ultimi anni testimoniano quanto questo bisogno sia in continua crescita: nel 2014 ne sono state distribuite 1.751, nel 2015 1.870, nel 2016 1.915 e quest’anno, a fine settembre, erano già 1.598, per cui nel 2017 si supereranno le 2.000 parrucche donate.

Non solo: le donne che ne hanno fatto richiesta spesso hanno avuto anche un consiglio e un sostegno psicologico da parte delle volontarie che portano avanti il progetto, anche perché molte di loro si sono dedicate a questa iniziativa proprio perché hanno alle spalle un’esperienza di malattia.

L’obiettivo di questa settima edizione è stato quello di sostenere diverse iniziative che la Onlus brianzola sta portando avanti, dalle raccolte fondi per acquistare gli acceleratori lineari per la cura radioterapica degli ammalati di tumore in alcuni ospedali della Lombardia fino al sostegno proprio del Progetto Parrucche per continuare a fornire gratuitamente questo conforto estetico alle donne che sono costrette ad affrontare la chemioterapia.