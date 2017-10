Proseguono i lavori sulla Sp36

Lavori sp36 cazzago Brabbia

Proseguono i lavori sulla strada provinciale 36 nel Comune di Cazzago Brabbia.

Il cantiere per la realizzazione di un marciapiede che porterà dalla rotatoria alla farmacia in via Giovanni XXIII è partito il 25 settembre scorso e proseguirà fino a fine ottobre.

Non pochi i disagi per la circolazione: dato che nel punto il traffico è regolato a senso unico in direzione Cassinetta di Biandronno, mentre per raggiungere Bodio Lomnago si deve passare dal centro abitato di Inarzo per poi ricollegarsi alla strada provinciale. Parecchi i disagi anche per gli esercizi commerciali della zona, soprattutto per i clienti della farmacia Stefini.