Provvidenza Palazzolo, Magrin non incide

Varese - Arconatese

BIZZI 5,5 – L’incomprensione con Ferri è grave (per entrambi). Lui poi non avrà modo di rifarsi, perché l’Arconatese non tira praticamente mai in porta.

FRATUS 6,5 – Buona partita sulla fascia destra: si propone, vede il gioco, non si tira indietro. Da riprovare.

FERRI 6 – Mezzo punto in meno per la frittata iniziale. Da lì in avanti però gioca con precisione e stronca sul nascere i tentativi gialloblu senza grossi problemi.

RUDI 6,5 – Bravo in copertura: poco chiamato in causa, quando si vede è per una cosa giusta.

ARCA 6 – Bell’avvio con una gran bordata che per poco non sblocca il risultato. Poi fa il compitino senza acuti.

REPOSSI 7 – Sempre l’uomo più pericoloso del Varese, seppure senza gli acuti mostrati nel finale a Voghera. Causa un rigore, fa la barba alla traversa, può inventare la giocata in ogni momento della partita. Peccato per quell’episodio/reazione nel finale che poteva costare caro.

(Bruzzone s. v.).

MAGRIN 5 – Spento. Mai un’iniziativa capace di lasciare il segno, qualche difficoltà in copertura, zero lanci illuminanti. Iacolino fa bene a cambiarlo.

(Palazzolo 7 – Stringe i denti e risolve la partita, confermando di avere un fiuto del gol notevole. Al posto giusto nel momento giusto).

MONACIZZO 7 – Se Repossi è l’arma più in vista del Varese, Monacizzo è l’uomo (uno dei pochi) che sa garantire grande continuità. Filtra in mezzo al campo, sceglie bene i tempi per ripartire. Se l’Arconatese resta in dieci, è merito suo.

BATTISTELLO 5 – Schierato largo sulla sinistra non regala mai un’accelerazione in fascia o almeno qualche spunto da segnalare. Anzi, quando lo si vede, spesso, è perché commette una sbavatura. Passi indietro.

(Careccia 6 – Entra senza fare sconquassi, ma tiene la posizione).

MOLINARI 5 – Sull’economia del voto pesa tantissimo quel rigore fallito e pure calciato male. A sprazzi c’è: nel primo tempo ci prova da fuori, poi è sfortunato in occasione del palo. Ma ora è tempo di fare gol.

(Rolando 7 – Entra con il piglio giusto, dà energia alla squadra e batte il corner che Palazzolo trasforma in oro).

LONGOBARDI 5,5 – Cerca e trova l’intesa con Molinari, cerca e non trova la rete nonostante qualche occasione buona gli arrivi. Si fa male: speriamo no sia una frattura all’alluce, come ventilato da Iacolino.

(Lercara 6 – Entra lui, segna il Varese: portafortuna).