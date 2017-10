Psicoterapia, il futuro della materia a Villa Calcaterra

psicoterapia psicologo

Venerdì 13 ottobre, presso Villa Calcaterra a Busto Arsizio (Via Magenta, 70), si terrà un importante convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SPIC ACOF, fiore all’occhiello della affermata realtà formativa di Busto Arsizio ACOF. Infatti, come sottolinea il Prof. Giorgio G. Alberti, chairman del convegno e docente di riferimento, ‘si tratta dell’unica scuola in alta Italia specificamente dedicata al superamento delle barriere tra le tradizionali (e spesso conflittuali) scuole di psicoterapia’.

Il convegno, intitolato ‘Il futuro della Psicoterapia’ è dedicato agli interventi di due ospiti d’eccezione, nomi di riferimento nel panorama scientifico, in arrivo da New York: Paul L. Wachtel e Ellen F. Wachtel. Paul Wachtel ha proposto una modalità integrativa tra la teoria psicoanalitica relazionale, la teoria cognitiva comportamentale e le teorie esperienziali e sistemiche, in una visione da lui definita ‘Psicodinamica ciclica’.

La sua presenza a Busto Arsizio è un evento eccezionale e rappresenta un riconoscimento dell’impegno della Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità, confermandole l’indirizzo originariamente impresso dai fondatori.

La giornata si svolgerà quindi con una lezione magistrale di Paul Wachtel in mattinata, mentre il pomeriggio sarà dedicato ad una nuova visione della terapia di coppia, proposta da Ellen F. Wachtel, terapeuta sistemica e coautrice con Paul di un testo fondamentale sulle dinamiche familiari.

Saranno presenti e interverranno, oltre al Chairman Giorgio G. Alberti,:

Maria Rosa Madera, Direttrice della Scuola di Specializzazione,

Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia,

Angelo Compare, referente italiano di SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)

L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.