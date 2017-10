Puliamo il Mondo si prende cura anche della superstrada

Puliamo il mondo sulla superstrada di Malpensa

Sono state ripulite questa mattina le piazzole di sosta situate lungo la strada statale 336/dir, la superstrada di Malpensa.

Galleria fotografica Puliamo il mondo sulla superstrada di Malpensa 4 di 5

L’attività è stata eseguita da volontari di Legambiente – coadiuvati dal personale di Anas su strada per la gestione della viabilità e dell’evento in piena sicurezza – nell’ambito della storica campagna ‘Puliamo il Mondo’, giunta ormai alla sua 25esima edizione.

La cosiddetta ‘Malpensa-Boffalora’ costituisce la strada di collegamento tra l’autostrada A4 “Milano-Torino” e l’Aeroporto della Malpensa, nel varesotto, rappresentando quindi un crocevia importante per l’area nord-ovest.

La circolazione, spesso sostenuta, è costituita, in particolar modo, dai passaggi di automobilisti che, purtroppo frequentemente, abbandonano rifiuti sulle piazzole di sosta, rendendo spesso complesse le attività di pulizia effettuate da Anas e provocando problemi di sicurezza alla viabilità.

La tappa odierna di ‘Puliamo il Mondo’ – oltre ad essere stata un’iniziativa concreta di pulizia – ha rappresentato un’occasione per la sensibilizzazione degli automobilisti al rispetto del bene comune e per l’acquisizione di un maggiore senso civico.

Allo scopo di arginare e, soprattutto, di reprimere l’increscioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, Anas è sempre disponibile all’attivazione di una fattiva collaborazione tra Enti.

‘Puliamo il mondo 2017’ è un’iniziativa realizzata con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, di UPI (Unione Province Italiane), Federparchi, Borghi Autentici d’Italia e UNEP (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). È l’edizione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che, nato a Sydney nel 1989, coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi.