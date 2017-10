Pump Track, un parco per acrobazie e salti in bici

Altomilanese generica alto milanese

A Lainate ci sarà anche una pista per acrobazie in bici e salti sulle dune. È il “Pump track“, disciplina spettacolare che appassiona adulti e bambini e – oltre a fare divertire – migliora anche le capacità di guidare la bici. E perché Lainate? Grazie al bilancio partecipato, uno strumento che un po’ fa emergere progetti ed esigenze concretissime, un po’ aiuta chi ha il sogno di proporre qualcosa di inconsueto.

A Lainate l’idea del Pump Track è stata proposta da Riccardo Giuliani, un privato cittadino. Costo previsto: 15mila euro, non certo una cifra spropositata per un Comune. Una pista per poter praticare questa disciplina della bicicletta che prevede dune di terra e curve (photo credit: qui). La “candidatura” di questo strano impianto ha raccolto 128 voti a favore, sufficienti per assicurarsi il terzo posto in ordine di priorità.

689 sono stati complessivamente, per decidere come usare i 50mila euro che il Comune aveva stanziato per la prima edizione del Bilancio Partecpato. Una buona partecipazione che ha alla fine convinto l’ente pubblico ad alzare la posta, aumentando il finanziamento a 70mila euro, permettendo così di realizzare cinque degli undici progetti messi ai voti.

Il progetto che ha raccolto più consensi (202 voti) è stato “Eureka” presentato da Don Francesco Vitari dell’ Oratorio San Giuseppe Barbaiana: 15mila euro per sostenere l’attività extrascolastica per preadoloscenti. Approvato (con 149 voti) anche il laboratorio “metodo e strumenti” presentato dall’Istituto Comprensivo di via Lamarmora, sempre per 15mila euro, destinato a famiglie di alunni con DSA/BES (Dislessia e Bisogni Educativi Speciali). Il Lions Club ha ottenuto 15mila euro a sostegno del percorso per la “costituzione di una rete territoriale per la raccolta alimenti in eccedenza per persone in difficoltà”, mentre il finanziamento da 10 mila euro va al progetto “Casa mia” della Cooperativa Sociale 3S Onlus, per la promozione dell’autonomia di persone con disabilità.

«Pur essendo la prima edizione di questo strumento che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla scelta di realizzare un progetto con i fondi della comunità, messi a bilancio dall’Amministrazione comunale, il risultato è stato davvero soddisfacente» commenta l’assessore al Bilancio Danila Maddonini, che già pensa alla prossima edizione.

«Le proposte arrivate agli uffici comunali erano tutte meritevoli e cercheremo di fare del nostro meglio per portarle avanti – aggiunge l’assessore – Proprio per questo ai 50mila euro che avevamo stanziato inizialmente abbiamo deciso ‘in corsa’ di aggiungere altri 20mila derivanti da parte degli utili della partecipata Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate. Un altro segnale positivo da evidenziare è che una delle 11 proposte che avevano anche i requisiti di sostenibilità e ammissibilità alla fase del voto, ovvero ‘Un giardino per la vita nell’Hospice di Lainate’ ha deciso di non concorrere perché pochi giorni prima del via… aveva trovato un ‘mecenate’ disposto a sostenerlo. Un’altra dimostrazione del fatto che la nostra è una comunità attiva, partecipe e se stimolata sa rispondere alle sollecitazioni. Già stiamo pensando alla prossima edizione che certamente estenderà le modalità di voto, quest’anno solo cartacee, alla possibilità on line».