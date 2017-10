Quagliarello a Castellanza per oò referendum: “Votate sì”

Foto varie

Lunedì 9 ottobre, presso la sala del Bar Vittorio Veneto a Castellanza, si è tenuto un incontro con il senatore Gaetano Quagliariello, presidente del movimento politico IDeA, Identità e Azione, accompagnato da Maria Ida Germontani (componente della segreteria Nazionale ) e Patrizia Falsitta (coordinatrice Lombarda).

Ad aprire la conferenza è stato Renato Colombo, portavoce di IDeA per la Provincia di Varese, il quale ha sottolineato i tre principi a cui si ispira il movimento: liberale, conservatore e cristiano.

Colombo ha dichiarato che la nascita di IDeA a Castellanza e nella provincia ha avuto inizio da poche settimane e che vede già al suo interno un buon numero di iscritti, concordi nel volere ricostruire la proposta e l’unità politica del centro-destra sia sul territorio locale, dove nell’ultima tornata elettorale ha visto divise e quindi perdenti le varie componenti, che a livello nazionale, in cui siamo ormai prossimi all’appuntamento del voto.

Il senatore Quagliariello ha colto l’occasione anche per illustrare alla stampa e agli intervenuti l’importanza di votare Sì al prossimo referendum per l’autonomia che si terrà il 22 ottobre, la cui affermazione creerebbe le condizioni per rivedere gli accordi Stato – Regioni in tutto il paese. Ciò avvierebbe, di fatto, il processo positivo di revisione costituzionale.

Per il Senatore questa è un’occasione che non possiamo sprecare e vale sia per le regioni del Nord che del Sud, poiché l’autonomia oggi deve valere per tutti i territori del paese, dato che sono storicamente superate le ragioni che nel dopoguerra portarono all’istituzione di alcune regioni a statuto speciale.

La conferenza è terminata con la promessa del senatore Quagliariello di tornare presto in questa zona per riprendere e sviluppare i temi accennati e incontrare nuovamente cittadini e sostenitori.