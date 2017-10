Quale futuro per il Pelobate fosco? Dal Parco del Ticino una nuova prospettiva per la sua conservazione

......

Appuntamento venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 21 ad Arsago Seprio, presso la Sala Polivalente di via Concordia, per una serata dedicata al Pelobate fosco, il rarissimo rospo presente nell’area del Seprio con la più importante popolazione della pianura Padana.

L’incontro rientra fra le iniziative di #HerpeThon2017, la maratona nazionale, coordinata dalla Societas Herpetologica Italica, nata per far conoscere e favorire le azioni di conservazione e di salvaguardia dell’erpetofauna che quest’anno affronta il tema “pozze per anfibi & rifugi per rettili”.

Nella serata si illustreranno le azioni che il Parco del Ticino, in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, sta attuando a favore del Pelobate fosco nei comuni di Arsago Seprio, Besnate, Somma Lombardo e Gallarate, attraverso il progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Species Per Aquam – Potenziamento di due aree sorgenti (Paludi di Arsago e Lago di Comabbio) per il consolidamento della connessione ecologica tra la Valle del Ticino e le Alpi”.

La serata è aperta a chiunque desideri scoprire quali tesori naturalistici sono presenti nel proprio territorio e quali azioni si stanno mettendo in atto per tutelarli.