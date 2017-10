Quando erbe e spezie fanno bene alla salute, oltre che al piatto

spezie

Torna la dottoressa Maria Antonietta Bianchi, medico specialista in scienza dell’alimentazione e responsabile qualità della nutrizione e stili alimentari di ATS Insubria, nella seconda “puntata” della nuova stagione dei corsi Tigros.

Dopo aver dato il via alla stagione con il corso di Buguggiate dedicato ad “Alimentazione e Cuore” La dottoressa Bianchi approfondirà il tema degli effetti delle spezie e delle erbe aromatiche sulla salute.Un tema d’attualità, perchè specifica un termine molto utilizzato: nutraceutica. L’appuntamento è a Busto Arsizio, al Buongusto Tigros di Via Pirandello, alle 17 di lunedì 30 ottobre 2017.

La nutraceutica è definita dalla fusione dei due termini che compongono la disciplina: nutrizione e farmaceutica. “Nutraceutico” è dunque un alimento dotato di una valenza terapeutica preventiva. Le erbe officinali e le spezie contengono dei principi attivi che hanno un effetto benefico sulla salute: per questo il corso vuole insegnare a utilizzare spezie ed erbe aromatiche per colorare i piatti, per usare meno sale e per rendere il piatto più salutare con aggiunta di sostanze curative.

Ad approfondire l’argomento, con la dottoressa Bianchi ci sarà la dottoressa Antonella Capurso, Infermiera con master in scienza dell’alimentazione, affiliata a Ats insubria.

L’appuntamento è, questa volta a Busto Arsizio, lunedì 30 ottobre, come sempre alle 17: con loro sarà protagonista lo chef Alberto Broggini, del ristorante il Borgo degli Artisti di Varese.

COME FARE PER ISCRIVERSI

L’iscrizione ad ogni singolo appuntamento, come già negli anni passati, è gratis, e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): ci si può iscrivere online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.

Questo corso è ormai chiuso. Sono però disponibili tutti i corsi prossimi: CLICCA QUI PER LE INFO E PER ISCRIVERTI AI PROSSIMI