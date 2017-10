Quarry Up fa il bis e cerca inventori a Milano

Foto varie

Dopo l’evento organizzato alla sede carnaghese dello Studio Volpi a marzo Quarry Up fa il bis sulla piazza milanese.

L’incubatore aziendale nato con l’obiettivo di trovare e sviluppare progetti significativi e ad alto tasso di tecnologia e innovazione, l’1 dicembre invita gli inventori alla Cascina Cuccagna, a Milano, per ascoltare i loro progetti. Il format rimane lo stesso di marzo: 15 minuti di pitch speech per guadagnare la possibilità di sviluppare il progetto, realizzarlo e portarlo sul mercato.

Un’occasione imperdibile per confrontarsi e mettere alla prova la validità delle proprie idee di fronte a una giuria di specialisti in design, engineering, branding e digital, oltre ad accademici e giornalisti.

In un campo ancora giovane e in totale divenire, che sarà influenzato in maniera sostanziale dai progetti e dalle idee che prenderanno piede nei prossimi anni (o mesi!), Quarry Up ha deciso di sostenere gli inventori e i visionari fornendo tutti gli strumenti necessari a sviluppare un progetto dall’idea a un prodotto pronto per il mercato: 25 anni di esperienza, con competenze interne a 360° a disposizione degli inventori durante lo sviluppo, un moderno model shop attrezzato con stampante 3D e postazioni per virtual reality e un network di oltre 150 clienti nel mondo, ai quali presentare i prodotti per portarli sul mercato.

All’evento può partecipare chiunque abbia nel cassetto un progetto o un concept per una nuova applicazione delle tecnologie digitali ai prodotti industriali, inviando una bozza e prenotando il proprio turno sul sito e confermando la presenza secondo le modalità previste dal regolamento.

L’appuntamento è per l’1 dicembre 2017 presso la Cascina Cuccagna. I dettagli sull’evento si potranno trovare sul sito di Quarry Up (quarryup.com).