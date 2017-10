Quattro mete e cinque punti per l’esordio del Varese

Rugby Lyons Cadetti - Rugby Varese 50-5

Inizia nel modo migliore il campionato di Serie C per il Rugby Varese: i biancorossi, impegnati in trasferta nella prima giornata, sbancano il campo di Dalmine con un punteggio – 16-27 – che consente loro di incamerare anche il bonus.

Quattro infatti le mete segnate dai ragazzi di Galante e Pella ai danni dell’Elav, due per tempo, e proprio la seconda frazione è risultata decisiva e favorevole agli ospiti che, dall’intervallo in avanti non hanno concesso più punti ai bergamaschi allenati dall’ex tecnico di Giubiano John Akurangi.

Prima frazione di gioco molto equilibrata: Elav che sfrutta bene i calci piazzati (ben tre tra i pali) oltre a una meta e conduce a metà partita per 16-13. Di De Cecilia dopo appena 5′ la prima meta stagionale varesina, replicata da Borello (per il momentaneo 13-13), entrambe non trasformate; marcature completate da un piazzato di Broggi.

Dopo la pausa però il Varese ha ingranato del tutto, mettendo da parte le imprecisioni e gli errori accumulati fino a quel momento. Al 55′ è stato Broggi a siglare la meta del sorpasso e a realizzare la trasformazione per il 16-20. Poi, a 10′ dalla conclusione, è toccato a Federico Bianchi completare l’opera, ancora con Broggi preciso al piede nell’aggiungere altri due punti.

«Abbiamo centrato vittoria e bonus quindi non possiamo lamentarci – spiega Galante - È la prima partita, c’è ancora molto da fare anche se ho visto diverse cose positive dai miei giocatori come la difesa. In attacco dobbiamo ancora trovare la giusta alchimia tra avanti e trequarti, ma siamo sulla buona strada».

Elav Dalmine – Rugby Varese 16-27 (16-13)

Marcatori Varese. Mete di De Cecilia R., Borello, Broggi, Bianchi F.; trasf. Broggi 2; calci piazzati: Broggi 1.

Varese: Gulisano (c), Dal Sasso, De Bortoli, Contardi, De Cecilia L., Sessarego S., Martinoli, Borello, Banfi, Pandozy, De Cecilia R., Broggi, Carlone, Bianchi F., Comolli. A disp.: Bosoni, Maletti, Djoukouehi, Allegra, Falcone, Rizzotto, Valcarenghi. All. Pella e Galante.