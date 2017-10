Gallarate

Per celebrare la Giornata Nazionale della Psicologia, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il Patrocinio del Comune di Gallarate organizza a Palazzo Broletto un percorso ad allestimenti, guidato da psicologi professionisti, alla scoperta dei compiti evolutivi, delle potenzialità e delle fragilità relative a specifiche tappe di vita.

Il tutto a ingresso libero e gratuito

Il 10 ottobre 2017 ricorre la seconda edizione della Giornata Nazionale della Psicologia, campagna promossa dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in concomitanza con la Giornata Nazionale della Salute Mentale. Il tema centrale di quest’anno è “Periferie Esistenziali” e consente di sensibilizzare sui “luoghi lontani dell’animo”, sui sentimenti di emarginazione, sulle divisioni interiori generate da tensioni e conflitti, sulla fatica a far fronte alla complessità esistenziale. La Psicologia vuole informare sull’opportunità di mettere al centro la persona e sulla possibilità di promuovere risorse e relazioni capaci di reciprocità, volti al miglioramento esistenziale e a nuove e più soddisfacenti progettualità di vita. Vuole inoltre sensibilizzare la comunità nei confronti delle fragilità e disabilità, promuovere la consapevolezza della necessità di potenziare interventi appropriati ed efficaci di supporto a favore delle “periferie esistenziali” e creare canali di comunicazione tra mondi separati da barriere invisibili. La campagna prevede una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale promosse dal CNOP e dagli Ordini Regionali degli Psicologi.

L’Ordine della Lombardia, attraverso la collaborazione di un gruppo di psicologi operanti in Gallarate e comuni limitrofi, propone sul territorio della Provincia di Varese l’evento “Quattro passi con lo psicologo, compagno di benessere”, che si svolgerà sabato 7 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 a Palazzo Broletto di Gallarate (via Cavour) grazie al Patrocinio concesso dal Comune.

L’idea è di creare un “percorso di vita” che il visitatore può compiere con una riflessione verso se stesso o i propri cari, conoscendo gli aspetti psicologi specifici di ogni fase della vita e l’attività dello psicologo a sostegno del benessere. Verranno infatti allestiti sei ambienti, ciascuno dedicato a una fase della vita specifica (nascita, infanzia, adolescenza, età adulta, relazione di coppia, terza e quarta età) in cui psicologi competenti, attraverso il dialogo o attività organizzate, informeranno sui principali compiti psicologici che l’individuo è chiamato ad affrontare in quel periodo della vita, su ciò che aiuta a sviluppare le risorse per affrontarli al meglio e su ciò che al contrario rappresenta un rischio potenziale o una condizione di fragilità. Gli psicologi professionisti presenti all’iniziativa si proporranno dunque come veri e propri compagni di viaggio e si dedicheranno ad approfondire alcuni temi attraverso miniconferenze o attività esperienziali.

Non saranno proposti colloqui e interventi clinici sul posto ma potranno essere accolte le richieste dei partecipanti e date indicazioni utili sui servizi pubblici presenti sul territorio. Verrà inoltre sostenuta un’altra iniziativa promossa dal CNOP e da OPL per la giornata Nazionale della Psicologia: si tratta di Studi Aperti, ovvero della disponibilità di alcuni psicologi nella settimana che include il 10 ottobre (qui la lista degli psicologi della Provincia di Varese) ad accogliere gratuitamente richieste di informazioni e orientamento sul mondo della psicologia e ad effettuare un colloquio conoscitivo. Unico obbligo è quello della prenotazione tramite il contatto telefonico indicato per ogni professionista.