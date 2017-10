Quattrocento di corsa per ricordare Laura Prati

Oltre quattrocento partecipanti per il Memorial Laura Prati, la corsa e camminata podistica che quest’anno sono state baciate anche da una domenica d’autunno con temperature che hanno superato i 25 gradi.

Era la quinta edizione del Memorial dedicato alla sindaca di Cardano al Campo, uccisa dopo esser stata colpita nel suo ufficio.

La cronaca sportiva è riportata da Amatori Ateltica Casorate:

Nella gara competitiva (196 classificati) si è imposto il forte portacolori dell’Atletica Valle Brembana Francesco Puppi che nel tempo di 31’30” ha anche stabilito il nuovo record della manifestazione (precedente 32’22” di Fabio Caldiroli nel 2013).

Alle sue spalle conquista la piazza d’onore il vincitore della passata edizione Andrea Soffientini dell’Azzurra Garbagnate che nel tempo di 31’59” migliora di ben 46” il crono ottenuto un anno fa su questo identico tracciato. Gradino piu’ basso del podio invece per Marco Giudici dell’ASD Caddese in 32’23” che precede nell’ordine Mattia Parravicini (A.S. Canturina, 32’36”) e Roberto Avogadro (Atl. Valle Brembana, 32’42”).

In ambito varesino la palma di migliore di giornata spetta al sempre in forma bustocco Marco Brambilla (Atl. Palzola, 8° assoluto e 1° SM45 in 33’22”) che precede i nostri Andrea Erario (nella foto, 10° assoluto e che si laurea Campione Provinciale SM35 in 33’29”, con nuovo PB, prec. 33’48” a Milano 2016) e Diego Giacomini ( 16° in 34’37” e Campione Provinciale SM40 con nuovo PB), complimenti ragazzi!