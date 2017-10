Quei galleristi che hanno reso grande Milano

Foto varie

Giovedì 19 ottobre alle 17 e 30 a Milano, presso la Sala Conferenze del Museo del Novecento, si terrà la presentazione del libro “Le intelligenze dell’arte. Gallerie e galleristi a Milano 1876 -1950″. Il volume, curato da Angela Madesani e pubblicato da Nomos Edizioni, ricostruisce, attraverso la testimonianza di artisti, galleristi, mercati, critici e collezionisti, oltre settant’anni di storia delle gallerie private a Milano, dall’ultimo quarto del XIX secolo alla metà del Novecento. Dalla prima attività fondata, quella dei fratelli Grubicy de Dragon, sino alle esperienze postbelliche. La galleria come luogo di proposta culturale, artistica e, naturalmente, commerciale. Una storia di scoperte, di conquiste, di successi, ma anche di delusioni e di sconfitte.

Nel volume si raccontano l’esordio e l’affermazione di Segantini e quindi di Previati con i Grubicy, la nascita di alcuni movimenti in rapporto alla storia delle gallerie, come Novecento con Margherita Sarfatti, la più che trentennale esperienza della Galleria Pesaro, quindi la straordinaria stagione astratta della Galleria del Milione. Durante il secondo conflitto mondiale, a differenza di quanto si potrebbe pensare, le gallerie non chiudono e continuano a operare, così la Galleria di Corrente e tante altre. A conclusione, la stagione della ripresa vede l’arrivo del veneziano Carlo Cardazzo, gallerista geniale, e la nascita dello Spazialismo alla Galleria del Naviglio con Lucio Fontana.

Il volume propone la ricostruzione di questi decenni di vita artistica attraverso i protagonisti, le loro voci e testimonianze: gli artisti, certo, i galleristi, i mercanti, ma anche i critici e i collezionisti. Un fuoco sulle molte, diverse intelligenze dell’arte nella loro complessità.

Introduce: Anna Maria Montaldo, direttore Area Polo Arte Moderna e Contemporanea, Comune di Milano. Oltre all’autrice intervengono: Nicoletta Colombo, storica dell’arte, Maria Fratelli, direttrice case Museo Comune di Milano, Danka Giacon, conservatrice Museo del Novecento.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.